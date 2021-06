Automobilisten negeren massaal rode kruizen na ongeval op de A58

BREDA - Op de A58 tussen Breda en Tilburg, net voorbij knooppunt Galder, heeft vanochtend een aanrijding plaatsgevonden. Rijkswaterstaat sloot daarop de verbindingsweg van de A16 richting de A58 af door middel van rode kruizen, maar die werden veelvuldig genegeerd.

Op de A58, net voorbij knooppunt Galder, is vanochtend een automobilist in de vangrails terecht gekomen. Hoe dat precies is gebeurd, is niet bekend. Maar mogelijk zou er een vrachtwagen betrokken zijn geweest bij het ongeval. Zowel de vangrails als de personenauto waren zwaar beschadigd. Er raakte niemand gewond.



Omdat de twee meest linkerrijstroken geblokkeerd waren door het ongeval, sloot Rijkswaterstaat de verbindingsweg van de A16 komende vanuit Breda richting de A58 naar Tilburg af door middel van twee rode kruizen. Die werden echter door veel automobilisten en vrachtwagenchauffeurs genegeerd. Toen een weginspecteur van Rijkswaterstaat met zijn opvallende gele auto de twee rijstroken blokkeerde, reden automobilisten alsnog vlak langs zijn auto om toch maar de afgesloten weg op te kunnen.

Uiteindelijk werd de weg met pionnen verder geblokkeerd, zodat mensen er echt niet meer langs konden. Of er boetes uitgeschreven zijn, is niet bekend.



Foto: Tom van der Put