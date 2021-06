Facebook blokkeert pagina van gemeenteraad Breda

BREDA - Facebook heeft dinsdag om nog onbekende reden de Facebookpagina van de gemeenteraad van Breda geblokkeerd. "We proberen uit alle macht met Facebook in contact te komen voor een oplossing."

Een opvallend probleem voor de gemeenteraad Breda: Facebook heeft de pagina van de raad geblokkeerd. Via de Facebook-pagina worden Bredanaars op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Maar dat is nu dus even niet meer mogelijk. De pagina was in eerste instantie nog wel te zien, maar de gemeenteraad kon niets meer plaatsen. Inmiddels is de pagina volledig onbereikbaar.

Hoe het probleem is ontstaan, is voor de raad nog een mysterie. De reden voor de blokkade vanuit Facebook is niet bekend bij de gemeenteraad. "We proberen uit alle macht met Facebook in contact te komen voor een oplossing. In de tussentijd publiceren we meer op de andere sociale media kanalen: LinkedIn, Twitter en Instagram. Volg de gemeenteraad ook daar!"