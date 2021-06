Politie deelt eerste beelden: Dit zijn de verdachten van de rellen bij NAC

BREDA - De politie heeft de eerste beelden vrijgegeven van de relschoppers die na afloop van de wedstrijd NAC tegen NEC onder andere de politie hebben belaagd. De foto’s zijn nu nog geblurd, maar als de mannen zich niet melden dan zal de politie de ongeblurde beelden gaan delen.

Op zondag 23 mei speelde NAC de belangrijke finale tegen NEC. De Bredase club verloor van NEC en na afloop van de wedstrijd ontstonden er forse rellen. Er werden onder andere vuurwerk en stenen naar de politie gegooid, en er werden flinke vernielingen gepleegd. Tientallen agenten deden achteraf aangifte. De politie deelt nu beelden van belangrijke verdachten die betrokken waren bij de rellen. “Aanvankelijk zijn de verdachten ‘geblurd’ te zien, maar als zij zich niet melden, zullen herkenbare beelden getoond worden”, schrijft het Openbaar Ministerie in een bericht.

Rellen

Op de dag van de rellen werden zes verdachten aangehouden. Na onderzoek van de beschikbare videobeelden schat het OM dat er uiteindelijk tientallen verdachten betrokken zijn bij de ongeregeldheden. Daarnaast hebben inmiddels 22 politieagenten op persoonlijke titel aangifte gedaan en melding gemaakt van een geweldsmisdrijf. Meerdere agenten raakten namelijk gewond tijdens de rellen. Bovendien hebben de gemeente Breda, NAC en verschillende gedupeerden, waarvan bijvoorbeeld de auto is geraakt, schademeldingen gedaan.

Ernstige schade

De Officier van Justitie benadrukt dat iedereen die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de rellen zich voor de rechter moet verantwoorden. Dat uitgangspunt is leidend. “Bovendien gaat zorgvuldigheid voor snelheid. Daarvoor zijn de gepleegde feiten te ernstig en is de schade aan alle betrokken partijen en goederen te groot.”

Alle foto’s van de verdachten vind je hier.

Oproep politie

- Herken jij jezelf op de beelden? Meld je dan.

- Herken jij één van de verdachte(n)? Bel de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het tipformulier in. Vermeld bij uw tip altijd het nummer dat op de foto staat.

- Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

- Ook is er de afdeling Team Criminele Inlichtingen waar u uw informatie vertrouwelijk kunt delen. Zij zijn te bereiken via 088-6617734.