Herontwikkeling Chassékazerne van start: 62 appartementen, horeca én botanische kas

BREDA - De herontwikkeling van de Chassékazerne in het centrum van Breda is van start. De rijksmonumentale kazerne gaat een nieuw leven tegemoet onder de naam Breda Botanique.

Breda Botanique biedt 62 appartementen in het middenhuursegment. Daarnaast komt er ook ruimte voor 2300 vierkante meter aan commerciële functies in het complex. Deze ruimte is vrijgehouden voor onder andere een restaurant, hotelsuites, een bar en een culturele ruimte. Centraal in het plan wordt een botanische kas gerealiseerd. Als verbindend element tussen de verschillende functies en als schakel tussen het Chassépark en de binnenstad. Het Stadsarchief van de gemeente Breda, met een oppervlakte van 1200 vierkante meter, blijft gehuisvest in de voormalige Chassékazerne.

“Ik ben blij dat de bouw van Breda Botanique van start gaat”, aldus Wethouder Paul de Beer. “Breda Botanique wordt getransformeerd met respect voor de monumentale waarde van het gebouw en daarnaast worden nieuwe en eigentijdse gebruiksmogelijkheden ingepast.

Daarmee wordt dynamiek en kwaliteit toegevoegd aan Breda in het algemeen en het

Chassépark in het bijzonder. Met een verrassend programma van functies die elkaar

aanvullen. En die zorgen voor synergie in het hart van het gebouw met een uniek onderdeel

voor Breda: de botanische kas.”