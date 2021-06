Recreëren bij Waterdonken? Niet als het aan de omwonenden ligt

BREDA - Breda is hard op zoek naar meer ruimte, want tijdens zomerse dagen puilen de populaire plekken zoals de Galderse Meren uit. Daarom gaat de gemeente Breda op zes plekken aan het water in Breda werkzaamheden uitvoeren om daar ook recreatie mogelijk te maken. Eén van die zes is de waterplas Waterakker. Maar bewoners voelen zich overvallen door dat plan.

Woensdagavond verzamelden bewoners van Waterdonken en de Bouverijen zich in een lange rij in de wijk. Eén voor één ondertekenden ze daar een petitie tegen recreatie bij ‘hun’ waterplas Waterakker.

De bewoners voelen zich overvallen door het plan, laat bewoner John van de Walle weten. “Burgerparticipatie zou voorop moeten staan.” Maar omwonenden werden compleet verrast door het nieuws. Zij voorzien een verkeersaantrekkende werking, rondhangende jongeren, geluidsoverlast door onder andere muziekboxen en een enorme toename van afval.” Bovendien past het plan om recreatie te stimuleren bij de plan volgens de bewoners niet in het bestemmingsplan voor de wijk, dat draait om water, natuurontwikkeling en autoluw zijn.

Met de brief en de petitie die massaal ondertekend werden wordt de gemeente door de bewoners opgeroepen zich aan het bestemmingsplan te houden en contact te leggen met de direct betrokken bewoners.