Coffeelicious sluit definitief de deuren in Breda: ‘Het was een moeilijke beslissing’

BREDA - Coffeelicious ging als een speer, maar toen kwam Corona en de eerste lockdown in maart 2020. In de lunchrooms kon je ineens een speld horen vallen. “Een regelrechte nachtmerrie”, noemen ze het zelf. Het familiebedrijf koos daarom voor een flinke ommezwaai: Ze gingen zich richten op de webshop. Dat is een succes, maar heeft wel tot gevolg dat de zaak in Breda de deuren zal sluiten.

Het familiebedrijf Coffeelicious heeft samen met haar team het roer omgegooid naar een webshop en de verkrijgbaarheid bij diverse supermarkten. En met succes! De cookies, cupcakes en complete high teaboxen worden nu vol enthousiasme door een groot deel van Zuid-Holland en Brabant verspreid.

Hierdoor hebben de eigenaren; Chef Joan, Wesley, Marc en Fiona wel moeten besluiten om de Coffeelicious locaties in Breda en Den Haag te verkopen. Een logisch gevolg van deze nieuwe strategie en de moeilijke periode die zij afgelopen jaar hebben doorstaan. “Het was een hele moeilijke beslissing om afscheid te nemen van de twee pracht locaties, maar we hadden weinig keuze,” aldus eigenaresse Fiona Stoger.

Fiona vult aan; “We willen Coffeelicious Bakery landelijk uitrollen en dan moet je keuzes maken, risico’s durven nemen en focus houden. Gelukkig is er iets moois voor in de plaats gekomen. Door de locaties te sluiten kunnen we meer focussen op de groei van de webshop, supermarkten en het assortiment”.

Beide vestigingen zijn overgenomen door Chiqueolatte.