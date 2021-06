Fietser aangereden bij Backer en Ruebweg, traumahelikopter geland

BREDA - Een fietser is vandaag aangereden door een busje op Charles Stulemeijerweg. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Backer en Ruebweg.

Een fietser is vanmiddag aangereden nabij het kruispunt van de Backer en Ruebweg met het Spinveld. Dat gebeurde op de Charles Stulemeijerweg. De fietser botste meteen busje van een pakketbezorger. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Het is niet duidelijk wie er geen voorrang verleende.

Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Een traumahelikopter werd opgeroepen en is op een nabijgelegen grasveld geland.