Speeltuin Abeelstraat gesloten na aantreffen asbest in nabijgelegen grond

BREDA - Na de sloop van het gebouw aan de Abeelstraat 8a is vervuilde grond aangetroffen. De bodem zal daarom gesaneerd moeten worden. Tijdens de werkzaamheden is de speeltuin gesloten.

Het terrein met de vervuilde grond is afgesloten met bouwhekken. Uit onderzoek blijkt dat de grond onder meer met asbest is vervuild. Een gecertificeerd bedrijf verwijdert de vervuilde grond inclusief asbest en voert dit af op verantwoorde wijze. Het terrein krijgt een aanvulling met schone grond. Die werkzaamheden duren van 14 juni tot 3 juli. Tijdens het werk is de speeltuin gesloten.

Na de sanering van de vervuilde grond kan de aannemer starten met de aanpassing van de speeltuin. Het aantal speelvoorzieningen wordt uitgebreid en de speeltuin zal worden vergroend. “Door het aanbrengen van bomen en planten komt er meer schaduw. Hierdoor brengen we de opwarming tijdens warme dagen iets terug”, laat de gemeente weten. De speeltuin krijgt door de nieuwe invulling ook een vriendelijkere uitstraling.