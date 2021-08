Streep door evenementen met meer dan 750 bezoekers

BREDA - Eendaagse festivals mogen maximaal 750 bezoekers verwelkomen. Dat heeft demissionair premier Rutte zojuist bekend gemaakt. Het is een bittere pil voor de grote festivals die hoopten in augustus weer als vanouds door te kunnen gaan. Voor kleinere evenementen is het maximum van 750 bezoekers juist goed nieuws.

Eendaagse festivals mogen ook na 13 augustus alleen doorgaan onder strikte voorwaarden. Zo mogen er slechts 750 bezoekers komen en het evenement moet in de buitenlucht of in een open tent plaatsvinden. Het betekent dus dat grote festivals tot 1 september niet door kunnen gaan. En dat is slecht nieuws voor de organisatoren van de grote evenementen.,

Rutte gaf in het persmoment aan dat er op 13 augustus opnieuw gekeken zal worden naar de mogelijkheden. Mogelijk wordt dan, als dit verantwoord is, besloten de festivals wél door te laten gaan. Het is op dat moment aan festivals zelf om te bekijken of het nog haalbaar is om hun evenement op zo’n korte termijn te organiseren. Als dat niet lukt, kunnen zij aanspraak maken op het garantiefonds.

Janssen

Verder maakte Rutte ook bekend dat mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen vaccin niet na twee, maar na vier weken pas volledig gevaccineerd zijn. Rutte roept mensen die minder dan vier weken geleden Janssen hebben gehad op om zich dan ook te gedragen alsof zij nog niet volledig beschermd zijn tegen het virus.