Driek, Henk en Dirkjes opgelet: Gratis lunch bij nieuwe lunchroom op Breepark

BREDA - Breepark is weer een nieuwe horecagelegenheid rijker. Donderdag 5 augustus opent lunchroom Driek de deuren. En om dat te vieren heeft de lunchroom een bijzondere openingsactie: Iedereen wiens naam (een verbastering is van) Driek krijgt een gratis lunch.

Driek, Dirk, Hendrikus, Henk, Drika, Dirkje, Dirk, en ga zo maar door. Het zijn allemaal verbasteringen van de naam Driek. En al deze mensen krijgen dus een gratis lunch bij de gloednieuwe lunchroom Driek op Breepark.

“Wij gaan morgen open als dé nieuwe horeca spot van Breepark”, vertelt Driek manager Linda Pessink. “Het wordt een plek waar je wat lekkers voor onderweg kan halen, maar óók lekker kan ontbijten, lunchen of borrelen. Ideaal voor to go, maar we hebben ook een terras om even te genieten.”

In augustus start Driek met warmdraaien op woensdag tot en met vrijdag en in het weekend”. Volgens Linda wordt met Driek een wens vervult van de vele Breepark bezoekers en het naastgelegen industriegebied Minervum, “Want een lunchroom en to go mogelijkheden ontbraken op loopafstand”.