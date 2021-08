Breda gaat ook Boschstraat vergroenen en ontharden

BREDA - De gemeente heeft een eerste ontwerp gemaakt om een deel van het huidige brede trottoir aan de Boschstraat bij de Kloosterlaan te vergroenen. Het definitieve ontwerp is naar verwachting na de zomervakantie klaar.

De Boschstraat is een van drie projecten waar Breda gaat vergroenen en ontharden. Naast de Boschstraat gaat het om de Zijlstraat en Ceresstraat. De werkzaamheden in de Boschstraat bij de Kloosterlaan bestaan uit het openbreken van de trottoirverharding en het afvoeren, de aanleg van een plantsoen met een rand van natuursteenbanden, groeiplaatsen maken en het aanplanten van groen. Omdat het huidige trottoir erg ruim is, blijft er ook na de realisatie van het groenvak genoeg ruimte op het trottoir over.

De vergroening bij de Boschstraat staat gepland in het komende plantseizoen van oktober 2021 tot mei 2022.