Dragqueen Antonia zet wekelijks de Havermarkt op z’n kop

BREDA - Wie op woensdagavond weleens langs de Havermarkt loopt kan het niet ontgaan zijn. Het plein midden in de stad licht dan op door de honderden lichtgevende koptelefoons. Honderden mensen genieten van hun terrastafeltje van allerlei hits. Iedere week verkoopt het evenement volledig uit. En één van de drijvende krachten achter dat succes is Antoni(a).

Het evenement wordt georganiseerd door Joey Engelen en Juliette Siemons, Antoni(a) en DJ Ser-V verzorgen de shows. De 35-jarige Antoni Wanders is inmiddels een bekend gezicht in Breda. Is het niet door zijn paaldansstudio aan de Reigerstraat, dan is het wel door zijn dragshows. Iedere woensdagavond trekt de Bredanaar de mooiste jurken uit de kast, om vervolgens volledig uitgedost het publiek te vermaken op de Havermarkt. Zijn liefde voor drag is in 2017 ontstaan. “Ik ben toen gestart met een make-up opleiding”, laat Antoni weten. “Sindsdien ben ik helemaal in love met make-uppen en drag. Omdat door corona mijn paaldansstudio een tijd dicht moest, ben ik mij meer gaan focussen op drag. Toen ze bij de Silent Muziek Bingo vervanging zochten voor Miss Abby OMG (ook een dragqueen), werd ik gevraagd. “Daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen.”



Woensdagen zien er tegenwoordig dan ook heel hectisch voor Antoni. “Die dagen zijn heel stressvol”, laat hij weten. “Veel mensen denken dat het even snel omkleden en gaan is, maar dat hebben zij echt mis. Ik ben voor de Silent Muziek Bingo heel de dag in de weer om er ’s avonds zo goed mogelijk uit te zien. Ik ga dan langs de kapper en de nagelstyliste en ik ben zelf uren bezig met mijn make-up en kleding.” Op het begin heeft Antoni zelf veel moeten investeren in alle outfits en accessoires. “Je wordt niet zomaar een dragqueen. Het kost veel tijd en geld.” Het is volgens Antoni namelijk belangrijk dat een dragqueen veel verschillende looks heeft. “Ik heb een hele kast vol met verschillende pruiken, hakken en jurken. Iedere week kies ik weer twee nieuwe outfits uit voor de Silent Muziek Bingo”, laat hij weten. “Ik vind het leuk om na de pauze terug te komen in een andere outfit, zodat ik het publiek kan verrassen. Daar wordt altijd heel enthousiast op gereageerd.”



Acceptatie

In Nederland is de dragscene momenteel upcoming. “In Breda is het nog niet écht een ding. Niet veel bekende drags komen hier vandaan. Alleen Miss Abby OMG, zij deed mee aan Rupaul’s Dragrace. Door dat televisieprogramma krijg je meteen meer bekendheid.” Ondanks de kleine scene in Breda, lijkt drag volgens Antoni wel geaccepteerd te worden. “Ik heb hier eigenlijk nog nooit iets vervelends meegemaakt. Sommige mensen kijken wel gek op als ik als Antonia vanuit mijn paaldansstudio naar de Havermarkt loop, maar over het algemeen zijn mensen heel lief. Soms zeggen mensen na de shows dat Antonia het lichtpuntje op hun dag was. Daar doe je het natuurlijk allemaal voor.”

De Silent Muziek Bingo is inmiddels razend populair. “Iedere week verkopen we alle kaarten uit”, vertelt Wanders trots. “Het succes zit hem erin dat we het organiseren met de juiste personen. We zijn allemaal heel goed op elkaar ingespeeld. Daarnaast is onze kracht dat wij iedereen laten zijn wie zij willen zijn. De dragoptredens zijn daar ook een belangrijk onderdeel in.”