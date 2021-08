Meer overlast van steenmarters in Noord-Brabant: ‘De populatie zal alleen maar toenemen’

NOORD-BRABANT- Het zal je maar gebeuren: Je wilt de stofzuiger uit de trapkast pakken en ziet in je ooghoek iets wegschieten. Je kijkt nog eens goed en je staart ineens in twee al even verschrikte ogen. Wat is dat? Een steenmarter! Het overkwam een inwoner van het Brabantse Den Dungen. “Dit vertelt ons dat steenmarter oprukt in Nederland, en ook echt in Noord-Brabant”, legt Merijn Janssen van Beestjes Kwijt uit. Het aantal aanvragen tot bestrijding neemt schrikbarend toe.

Een steenmarter wordt zo’n 15 jaar oud en plant zich jaarlijks voort. Elke worp levert 3-6 nieuwe steenmartertjes op die na twee maanden op zoek moeten naar hun eigen territorium. “In de provincie Noord-Brabant zorgen steenmarters steeds vaker voor overlast en schade bij zowel particulieren als bedrijven”, weet Merijn Janssen van Beestjes Kwijt. “Maar we zien dat het beestje oprukt, ook omdat alle nieuwe lichtingen een eigen territorium nodig hebben. En dus schuift de populatie steeds meer op richting het westen van Nederland. Het is een kwestie van tijd voordat ze ook in Den Haag steen en been klagen over beschadigde auto’s.”

In de oostelijke provincies hebben ze al vele jaren met overlast van de steenmarter te maken. De beestjes komen over uit Duitsland, waar ze al decennialang een ware plaag vormen. “Wij krijgen regelmatig aanvragen om steenmarters te komen bestrijden”, zegt Ted Debets. “Nou ja, bestrijden… Dat mag wettelijk niet”, zegt hij. “Dus je kunt ze alleen weren, verjagen of vangen en elders weer uitzetten.”

Verjagen

Steenmarters mogen niet worden gedood. Eigenlijk mogen ze ook niet worden gevangen, maar in sommige provincies worden er uitzonderingen gemaakt, omdat de overlast echt te gek wordt. Die uitzonderingen gelden dan wel alleen voor gecertificeerde ongediertebestrijders. “Ik werk met professionele geurstoffen”, zegt Marco van Hunen. “Daarmee kun je ze verjagen”, stelt hij. “Maar ze komen gewoon weer terug, dus er is maar één echte remedie: weren, weren, weren.”

Ruimtes om te slapen, poepen en spelen

Bestrijder Frans Bakker knikt. “Zorgen dat ze je woning of bedrijfspand niet binnen kunnen komen. Alle gaatjes en kieren dichtmaken, want ze kruipen door gaatjes zo klein als 5 centimeter.” De steenmarters komen naar binnen omdat ze een schuilplaats zoeken. Bakker: “De steenmarter leeft solitair en heeft een eigen territorium. Daarbinnen heeft hij/zij ruimtes om te slapen, om de behoefte te doen en om te spelen. Op die laatste plek ligt vaak allerlei voedsel opgeslagen: kleine zoogdieren en eieren vooral. Die liggen daar te rotten en dat stinkt natuurlijk enorm.”

Noord-Brabant

Traas is voor Beestjes Kwijt operationeel in centraal Noord-Brabant. Zij kregen derhalve ook de melding uit Den Dungen. “Het was een jonkie”, zegt Bruers-Martens. “We hebben haar gevangen met een vangkooi en in een natuurgebied uitgezet. Vervolgens hebben we de klant geadviseerd over het aanbrengen van wering her en der, zodat de steenmarter niet terug naar binnen kan komen. Je pand moet echt pot- en potdicht zijn!”

Marco van Hunen weet het zeker: “De steenmarter is er en zal niet meer weggaan. Het is een beschermde diersoort en het beestje mag dus alleen worden geweerd, verjaagd of gevangen. Dat betekent dat het aantal niet minder zal worden. Integendeel, de populatie zal alleen maar verder toenemen. En dus zullen we er in Nederland steeds meer last van krijgen.”

Overlast

De steenmarter vindt het heerlijk om kabels en leidingen van auto’s door te knagen. “Daarover wordt steeds vaker gebeld”, vertelt Rianne Bruers-Martens. “Je kunt je voorstellen dat de beestjes je een flinke schadepost kunnen bezorgen door de kabels en leidingen van je auto te slopen. Maar ook binnen heb je ze liever niet, want ze vreten van alles en verzamelen allerlei soorten voedsel, dat dan in hun opslagplaats gaat liggen stinken. Die stank is echt niet te harden.”