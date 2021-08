Bouwvakker ten val bij werkzaamheden op dak van woning aan Speelhuislaan

BREDA - In een woning aan de Speelhuislaan in Breda is vrijdagochtend een bouwvakker ten val gekomen tijdens werkzaamheden. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 11.30 uur is er een traumahelikopter geland op een grasveld tegenover het Centraal Station van Bread. Hij landde hier om medische ondersteuning te geven in een woning aan de Speelhuislaan. Ook twee ambulances en meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse.

Volgens omstanders is er mogelijk een bouwvakker van het dak gevallen tijdens werkzaamheden aan de woning. Hij is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.