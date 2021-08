DD6: ‘Vragen over woningen splitsen om bij te dragen aan nijpende woningmarktsituatie’

BREDA - De D66-fractie van Breda hoopt door het stellen van vragen aan het college een kleine bijdrage te leveren aan de nijpende situatie op de woningmarkt. De fractie haalde hun ideeën uit een krantenartikel waarin het uitsplitsen van woningen als mogelijke oplossing wordt genoemd. Ook kwamen er nog enkele andere suggesties voorbij.

De partij denkt dat het uitsplitsen van woningen kan bijdragen en voor bepaalde doelgroepen ook kan voldoen aan de behoefte om meer als een community samen te wonen. ‘’Breda is steeds meer een stad geworden waarin ook jongeren samen steeds vaker een huis delen’’, zegt lijsttrekker Bart Lauwen.

Bij deze constructies huur je met meerdere mensen een woning en draag je samen verantwoordelijkheid voor de huur.





Andere oplossingen

Er zijn veel ouderen die alleen wonen en best een kamer zouden willen verhuren. Aan de andere kant heb je jongeren die graag zo’n kamer zouden willen huren. D66 denkt dat het een mogelijkheid is om vanuit de gemeente deze twee groepen met elkaar in contact te brengen.

Ook woningcorporaties zouden kunnen helpen. Zo wordt de wachttijd genoemd welke omlaag zou kunnen als je de wachttijd van mensen bij elkaar kan optellen als ze samen gaan huren. Gezamenlijk kom je dan dus sneller aan de beurt.

Maar ook mensen die een sociale huurwoning achterlaten vanwege samenwonen, kun je ook de tijdelijke garantie geven dat ze naar een andere woning kunnen als de relatie mislukt. Dan zijn ze ook minder geneigd om een eigen woning te behouden.

Tot slot wordt er in het artikel gesproken over de problematiek met betrekking tot mindere uitkeringen bij samenwonen. Er is dus ook een financiële prikkel die voorkomt dat mensen samen willen wonen. Wat D66 Breda betreft zou het verstandig zijn deze opties te overwegen voor Breda en te inventariseren of er interesse voor is.