Breda bedankt mantelzorgers met cadeaukaart ter waarde van 75 euro

BREDA – Mantelzorgers doen fantastisch werk. Als blijk van waardering ontvangen zij van de gemeente Breda de mantelzorgwaardering: Een Breda Cadeaukaart van 75 euro. Mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor een naaste in de gemeente Breda, kunnen de waardering van 15 augustus t/m 31 oktober 2021 aanvragen bij StiB.

Mantelzorg. Daar kies je meestal niet voor: het overkomt je. Veel mantelzorgers zorgen met liefde voor hun naaste. “Het is belangrijk dat ze daarin steun en waardering krijgen. Niet alleen van hun naaste, maar ook uit de omgeving”, legt de gemeente Breda uit. Daarom kunnen mantelzorgers van 15 augustus t/m 31 oktober 2021 de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit jaar bestaat de waardering uit een Breda Cadeaukaart van 75 euro. Deze cadeaukaart is te verzilveren bij ruim 125 restaurants, winkels en activiteiten in Breda. “Zo steunen we de Bredase ondernemers.”

Ook voor mij?

Je kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als de persoon waarvoor je zorgt in de gemeente Breda woont, en je minimaal 3 maanden en 8 uur per week voor hem/haar zorgt. Ook jonge mantelzorgers (4 t/m 24 jaar) kunnen een waardering aanvragen: een Breda Cadeaukaart ter waarde van 25 euro. Je bent jonge mantelzorger als je opgroeit in een gezin waarin iemand langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk of verstandelijk beperkt is. Meer informatie vind je op www.bredawaardeert.nl.

Online aanvragen niet mogelijk?

In de maand september kunnen mantelzorgers de waardering ook telefonisch aanvragen, via 076 750 32 00 (op werkdagen, tussen 9.00 en 12.30 uur).