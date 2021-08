A58 lange tijd afgesloten door zwaar ongeval met vrachtwagen

BREDA - Maandagavond rond 22.50 uur is een vrachtwagen van de weg geraakt op de A58 bij Sint Willebrord. De vrachtwagen reed in de groenstrook een boom omver en kwam uiteindelijk tot stilstand geschaard op de Roosendaalseweg naast de A58.

De bestuurder zat bekneld in de cabine en moest worden bevrijd door de brandweer. Een gedeelte van de boom lag bovenop de cabine. Een traumahelikopter landde uit voorzorg op de A58.

Verderop stond ook een personenauto met schade. Het is niet precies duidelijk wat deze met het ongeval te maken heeft gehad.

De weg werd in zijn geheel afgezet. Doorgaand verkeer vanuit Breda in de richting van Roosendaal kon via de Parallelweg aan de overzijde door. De berging en onderzoek heeft nog een lange tijd geduurd. De vrachtwagenchauffeur kon zelf naar de brancard lopen nadat hij was bevrijd uit zijn vrachtwagen.