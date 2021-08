Voetbalclub en Grote Broer/Zus slaan handen ineen: ‘We willen iets betekenen voor de wijk’

BREDA - Voetbalvereniging WDS’19 en Grote Broer/ Zus is WDS’19 zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Sinds een half jaar maakt Grote Broer/Zus drie dagen per week gebruik van de locatie van de voetbalvereniging. Een win-win situatie, noemen pedagogisch medewerker Ray Mathijssen en WDS’19 bestuurslid Yannick Gosens het. Want beiden hebben zij hetzelfde doel: Een positief effect hebben op de wijken om zich heen.

Impact hebben op de wijk. Dat is wat Yannick Gosens met WDS’19 wil doen. “Voetbal is natuurlijk ons primaire ding. En er zijn ook genoeg verenigingen die tevreden zijn als ze genoeg leden hebben, er leuk gevoetbald wordt en de kantine goed loopt. Maar wij willen als vereniging verder kijken.” Want de uitdagingen in de omliggende wijken zijn groot. WDS’19 ligt namelijk tegen Kesteren aan; een wijk die door de gemeente Breda als ‘kwetsbare wijk’ wordt gezien. Hetzelfde geldt voor delen van Heksenwiel. Tegelijkertijd ligt ook het welvarendere Kroeten om de hoek. “Wij liggen heel centraal in de wijk. Dat is een kans om mensen samen te brengen. Die willen we grijpen”, aldus Yannick.

De samenwerking met Grote Broer/ Grote Zus komt niet uit de lucht vallen. Want dat is dé organisatie die zich inzet voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij. “We doen dat op een heel positieve manier”, vertelt Ray. “We laten jongeren zien wat ze wél kunnen. We maken daarbij veel gebruiken van positieve rolmodellen. Daardoor hoeven we geen nieuwe jongeren te werven. Ze komen vanzelf via via bij ons terecht.” Iedere week worden er namelijk tientallen activiteiten georganiseerd.

Een groot deel wordt geregeld door de jongeren zelf. Eén van hen is de 20-jarige Kennedy. “Ik was 14 toen ik Grote Broer/ Zus leerde kennen. Zij deden heel gave dingen in Heksenwiel, waar ik vaak op straat hing. Ik rolde er vanzelf in, en ben nu bezig met mijn opleiding Social Work. Het is heel leuk om dingen te regelen voor andere jongeren, en zelf een voorbeeldfunctie te hebben. Ik voel me er heel goed bij, en het heeft me toekomstperspectief gegeven.”

Voor Yannick smaakt de samenwerking met Grote Broer/ Zus naar meer. “Het is natuurlijk leuk om nieuwe leden te werven of extra kantine-inkomsten te hebben. Maar maatschappelijk iets bijdragen, betekent voor mij veel meer.