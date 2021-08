Veelpleger aangehouden in de Burcht: ‘Acht pakjes zalm verstopt in kleding’

BREDA - Een man (50) is maandagavond tegen de lamp gelopen in een supermarkt in de Burcht in Breda. De man rekende enkel een blikje bier af, maar had acht pakjes zalm verstopt in zijn kleding.

Alert winkelpersoneel van een supermarkt in de Burcht heeft maandagavond een winkeldiefstal voorkomen. Een man rekende bij de kassa enkel een blikje bier af. Maar hij probeerde stiekem meerdere producten de winkel uit te smokkelen zonder te betalen.

In zijn kleding had de man maar liefst acht pakjes zalm verstopt. In totaal waren de pakken zalm goed voor een bedrag van zo'n 50 euro.

Volgens de politie is de man een veelpleger. De 50-jarige man had al een winkelverbod voor alle filialen van de supermarktketen.