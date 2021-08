Politie houdt stroper (56) aan en vindt 65 hennepplanten

BREDA / GALDER - Staatsbosbeheer heeft maandagavond in samenwerking met de Bredase politie een stroper aangehouden. De 56-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats had onder andere klemmen, strikken, fuiken en vangkooien geplaatst in het buitengebied.

De 56-jarige man kon door staatsbosbeheer en de politie op heterdaad worden aangehouden. Deze man bevond zich in een bosperceel te Galder, waarin meerdere stroperijmiddelen waren geplaatst, zoals klemmen, strikken, fuiken en meerdere vangkooien. Die zijn in beslag genomen. Ook troffen agenten zo’n 65 hennepplanten aan. Een deel daarvan bevond zich in potten, en een ander deel stond in de grond.

De verdachte heeft een nacht doorgebracht in het cellencomplex en is verhoord. De stroperijmiddelen zijn in beslag genomen en de hennepplanten vernietigd. “Hopelijk is met deze aanhouding in de toekomst een stuk dierenleed voorkomen”, aldus de Bredase politie.