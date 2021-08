Streep door Bumperkluiven bij Boeimeerpark: ‘Dit doet pijn’

BREDA - Bumperkluiven 2021 in het eerste weekend van september door laten gaan aan het Boeimeerpark in Breda. Dat is wat de organisatie van Bumperkluiven dolgraag wilde. Maar het is niet haalbaar. Vandaag maakte de organisatie bekend een streep te moeten zetten door de editie van 2021.



“Zucht, diepe zucht. Jullie hebben vast alle nieuwsberichten mee mogen krijgen en zijn up to date van de nieuwe regels die bekend zijn gemaakt voor de komende tijd. Deze nieuwe berichten maken het onmogelijk Bumperkluiven, zoals je van ons gewend bent, te kunnen organiseren”, laat de organisatie weten. “Met pijn in ons festival hart moeten we dus helaas aan jullie mededelen dat wij Bumperkluiven niet kunnen organiseren in Breda.”

Bumperkluiven stond gepland van 3 tot en met 5 september en zou plaatsvinden aan het Boeimeerpark. “Het doet ons pijn om dit te leuke, uit de hand gelopen buurtfeest met de lekkerste foodtrucks, bijzondere wijnen, bieren en de live muziek, aan het Boeimeerpark gevuld met jullie levensgenieters te moeten annuleren.”

Bumperkluiven hoopt weer in Breda te kunnen staan tijdens het pinksterweekend van 2022. “Hopende dat 3x ook ècht scheepsrecht zal zijn…”