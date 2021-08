Bezoekers van Ulvenhoutse Bos balen van paaltjes op ‘parkeerplaatsen’ langs de weg

ULVNEHOUT - Bezoekers van het Ulvenhoutse Bos balen van de paaltjes die geplaatst zijn in de berm langs de Huisdreef en Sint Annadreef. Die zorgen ervoor dat parkeren langs de weg voor bezoekers van het Ulvenhoutse Bos onmogelijk wordt gemaakt.

Eén van die balende bezoekers is Mark Nobelen. Hij heeft een flyer gemaakt die hij in het bos heeft opgehangen. ‘Balen van deze palen?!’, staat daar in grote letters boven. “Bijna alle parkeerplaatsen zijn vervallen door dit absurde palenplan. Daardoor kunnen u en wij alleen nog lopend of op de fiets naar dit fraaie bos.”

Met het ‘absurde palenplan’ doelt Nobelen op de paaltjes die geplaatst zijn langs de Huisdreef en Sint Annedreef. Die zorgen ervoor dat mensen niet langer hun auto in de berm langs de weg kunnen parkeren.

De lokale D66 heeft de situatie aangekaart bij het college. Zij hebben zowel positieve als negatieve reacties op de paaltjes ontvangen. “D66 Breda vindt het belangrijk dat mensen van de prachtige natuur in en rondom Breda kan genieten. Uiteraard heeft het daarbij de voorkeur dat het bezoeken van de natuur te voet of per fiets plaatsvindt, maar ook bezoek per auto moet mogelijk blijven”, schrijft Joyce de Goede in vragen aan het college. Het raadslid wil onder andere weten waarom de paaltjes geplaatst zijn en hoe automobilisten het Ulvenhoutse Bos kunnen blijven bezoeken.”

Het Ulvenhoutse Bos is niet de eerste plek in Breda waar parkeren in de bermen wordt aangepakt. Zo werden ook in het Mastbos aan de Bouvignedreef boomstammen geplaatst om parkeren langs de weg tegen te gaan.