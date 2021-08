Binnen 10 minuten een half miljoen euro rijker: Het overkomt vaste gast van Holland Casino Breda

BREDA - Een bezoek aan Holland Casino Breda heeft een vaste gast donderdagavond 500.000 euro opgeleverd. Zijn inzet van 4 euro was voldoende om met de Mega Millions jackpot naar huis te gaan. De gast kon niet geloven wat er in slechts tien minuten tijd was gebeurd.

De gelukkige winnaar had in het casino 50 euro gewisseld en na tien minuten was het al raak. De man zette 4 euro in op de Mega Millions-automaat en won daarmee een bedrag van 500.000 euro, belastingvrij. De identiteit van de winnaar wordt niet bekendgemaakt.

De gast kon niet direct geloven wat hem overkwam. Op het moment dat de jackpot viel reageerde de man redelijk rustig, maar toen het eenmaal doordrong was hij enorm verrast en blij. Onder het genot van een glas champagne kreeg hij een cheque voor een half miljoen euro overhandigd. Hij heeft nog niet besloten hoe hij het bedrag gaat besteden.

Jackpot

Gasten maken kans op de Mega Millions Jackpot als ze met de minimale inzet van 5 euro spelen. Indien gasten voor minder spelen (1, 2, 3, 4 euro) maken ze kans op een jackpot van respectievelijk 75.000, 150.000, 250.000 en 500.000 euro.

Het is dit jaar de eerste keer dat een speler bij Holland Casino de Mega Millions jackpot wint. Dat komt mede doordat het bedrijf het eerste half jaar van 2021 zijn deuren moest sluiten vanwege coronamaatregelen. De laatste keer dat een Mega Millions-speler miljonair werd, was in oktober 2020. Een jong stel uit won toen 1,9 miljoen euro bij Holland Casino Nijmegen.