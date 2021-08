Babyboom Breda: 9,5 procent meer geboortes in Breda

BREDA - In Breda werden in de eerste helft van het jaar flink wat baby’s geboren. Wat opvalt is dat het er meer zijn dan een jaar eerder, bijna tien procent zelfs. Ook in de rest van Nederland is de bevolking in de eerste helft van 2021 flink toegenomen, zeker in vergelijking met de cijfers van een jaar eerder.

De Nederlandse bevolking is de eerste helft van 2021 flink toegenomen. Er werden veel meer baby’s geboren dan een jaar eerder, 31,7 duizend inwoners om 18,2 duizend inwoners. Ook in Breda was er een flinke stijging. Zo werden er in de gemeente Breda van januari tot en met juni in totaal 899 kinderen geboren. Dat zijn er 9,5 procent meer dan vorig jaar, toen in dezelfde periode 821 kinderen werden geboren.

Overigens zag het er in januari nog niet naar uit dat er in de eerste helft van 2021 meer baby’s geboren zouden worden dan in 2020. In januari werden er namelijk 144 baby’s geboren terwijl dit aantal een jaar eerder 152 was.

Geboortes Breda per maand



Januari 2021: 144 (zelfde maand in 2020: 152)

Februari 2021: 144 (zelfde maand in 2020: 114)

Maart 2021: 137 (zelfde maand in 2020: 132)

April 2021: 166 (zelfde maand in 2020: 146)

Mei 2021: 154 (zelfde maand in 2020: 147)

Juni 2021: 154 (zelfde maand in 2020: 130)