Peppernuts Holland opent een pop-up winkel in Breda

BREDA - Peppernuts Holland opent morgen een pop-up winkel in Breda. De kruidnotenwinkel verkoopt meer dan vijftig smaken kruidnoten en andere, kruidnoot gerelateerde, producten. De winkel is zeven dagen per week geopend.

Peppernuts Holland opent morgen een pop-up winkel op de Ginnekenstraat 57 in Breda. De kruidnotenwinkel verkoopt meer dan vijftig smaken kruidnoten en andere, kruidnoot gerelateerde, producten. De winkel is zeven dagen per week geopend.

Op 6 december sluit de winkel haar deuren weer. De hele ervaring ebt na sinterklaas namelijk wat weg. Na deze datum kunnen kruidnootfans nog wel terecht in de webshop van het bedrijf.

‘’Kruidnoten zijn veel meer dan een koekje voor de feestdagen’’, vertelt eigenaar eigenaar Miguel Groeneveld. ‘’Het is een serieuze Hollandse lekkernij met een mooie historie. Daarnaast worden we gewoon heel blij van kruidnoten. En onze klanten ook. Een beetje meer blijdschap in deze wereld, kan geen kwaad.’’

Assortiment

In de winkel van Peppernuts Holland, vind je een uitgebreid assortiment aan kruidnoten. Er zijn ruim 60 smaken kruidnoten, die variëren van de klassieke kruidnoot tot unieke smaken als Drop, Rum, Limoncello, Unicorn en Zure Mat. De liefhebbers van koek en gebak hebben ook mazzel met smaken als Apple Pie, Cookie dough en Lemon cheesecake. Tevens is er een assortiment ontwikkeld dat past in een glutenvrij en lactosevrij dieet.

Naast losse zakjes kruidnoten, verkoopt Peppernuts Holland ook pepernoten proeverijtjes, giftboxes, kruidnoten bier en likeur, en nog andere producten met kruidnoten als basis ingrediënt.

Ook probeert de winkel altijd lokaal binding te vinden. ‘’Het kan zomaar zijn dat we bijvoorbeeld een Bredakruidnoot ontwikkelen’’, zegt Groeneveld.





Kruidnoten vs. Pepernoten

‘’Veel mensen denken dat pepernoten en kruidnoten hetzelfde zijn, maar dit is niet het geval’’, zegt Groeneveld. Het verschil blijkt ‘m te zitten in de structuur en grootte van het koekje. De oudhollandse pepernoten zijn groot, lijken het meeste op taaitaai en worden gemaakt van roggemeel en anijs.

Het kruidnootje zoals wij dat nu kennen is klein, harder en heeft een diepere en scherpere smaak dan de pepernoot. Daarnaast heeft hij de vorm van een half bolletje. De kruidnoot is gemaakt van tarwebloem en speculaaskruiden. Dit zijn kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, gemberpoeder, kardemom en witte peper.

De ‘pepernoten’ die we tegenwoordig eten zijn voornamelijk de kruidnoten en dus geen pepernoten. In de volksmond worden de kruidnoten echter pepernoot genoemd.