Fietser gewond na aanrijding op Spinveld

BREDA - Een fietser is vanmiddag aangereden door een auto op het Spinveld. De fietser is hierbij gewond geraakt en is later naar het ziekenhuis overgebracht.

Een fietser is vanmiddag aangereden door een auto op het Spinveld. Dit gebeurde net na een flauwe bocht. Zowel de politie als de ambulance kwamen ter plaatse bij het ongeluk.

Duidelijk is dat de fietser gewond raakte bij het ongeluk. Het slachtoffer is voor verdere controle overgebracht met de ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Wel raakte de auto flink beschadigd. De motorkap had deuken en de voorruit was aan de bestuurderskant geheel kapot. Een berger heeft de auto getakeld.