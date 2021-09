Zestig jaar na opleiding aan St. Joost keert Sacha van Dorssen terug met expositie van modefotografie

BREDA - Na haar studie aan Academie St. Joost in Breda vertrok Sacha van Dorssen naar Parijs, waarna ze veel met buitenlandse modebladen samenwerkte. Hierdoor is Van Dorssen nog een onbekende in de stad, maar daar maakt een expositie in Stedelijk Museum Breda, die nog tot 5 december te zien is, verandering in.

Begin jaren zestig volgde Sacha van Dorssen de opleiding fotografie aan AKV st. Joost in Breda, maar al in 1963 vertrok zij voor een stage naar Parijs. Dat schrijft Irma van Bommel in haar stuk voor Brabant Cultureel. Daar vond de art director haar foto’s zo interessant, dat de klussen bleven komen. Van Dorssen maakte haar opleiding af en koos ervoor om in Parijs te bllijven. Daar maakte ze veel foto’s voor het vooruitstrevende Franse modetijdschrift Elle. Uit die begintijd van haar carrière zijn niet veel foto’s te zien. Wel zijn er foto’s van kinderkleding voor diverse bladen, waarbij de kinderen er voor die tijd opvallend spontaan uitzien.

Een wand met coverfoto’s van magazines geeft een beeld van de tijdschriften waar Van Dorssen voor heeft gewerkt. Van Sunday Times, Marie Claire en Vogue tot Margriet en Avenue. Ondanks dat ze enkele reportages maakten voor Nederlandse bladen maakte ze hier nauwelijks naam. Toch werd Van Dorssen in Parijs en later ook internationaal een veelgevraagd modefotograaf. Ze kreeg niet alleen opdrachten van modemagazines, maar ook van bekende modehuizen. In 2011 werd zij geëerd met een overzichtsexpositie in Parijs.

Kenmerkend voor het werk van Van Dorssen is de relaxte sfeer. Ondanks dat de modellen poseren wordt er ook wat aan het toeval over gelaten. Dat is goed terug te zien in de bijzondere overzichtsexpositie die sinds juni in het Stedelijk Museum Breda te zien is. Bij enkele beelden heeft de fotografe een verhaal ingesproken, waarin ze vertelt hoe de modefotografie er toen aan toe ging. Ook hangen er foto’s van het werk achter de schermen, die een beeld geven van de crew die nodig was om zo’n reportage te maken. Ook Jenny Smet, beeldredacteur van Vrij Nederland, docent bij academie KABK in Den Haag en curator, heeft bij enkele foto’s een tekst ingesproken. De expositie is nog tot en met 5 december te zien in het museum aan de Boschstraat.

Ook is er een boek verschenen bij deze expositie. Het boek bevat tekst van Van Dorssen, een impressie van haar samenwerking met Elle en Marie Claire en modeontwerper Kenzo en trendwatcher Lidewij Edelkoort spreken hun waardering over Van Dorssen’s werk uit.