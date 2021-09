Een begrip verdwijnt uit Bavel: na jaren valt het doek voor Kapper Anton

Wie regelmatig in Bavel komt of in het dorp woont, moet hem kennen: Kapper Anton. De kapperszaak aan de Kerkstraat in Bavel is al jarenlang een begrip. Maar aan dat tijdperk komt nu een einde. Anton heeft zijn woning, inclusief het kappersgedeelte, te koop gezet. “Het doek gaat vallen”, laat hij weten.

Hoe lang klanten nog bij Anton terecht kunnen voor een knipbeurt is niet duidelijk. Ook de reden waarom de kapperszaak ermee stopt is (nog) niet bekend. “Maar het doek is gevallen”, bevestigt Anton.

Op Funda.nl is het 213 vierkante meter grote pand aan de Kerkstraat terug te vinden. Het staat de koop voor 685.000 euro. “Sfeervolle, karakteristieke woning met eigen oprit, garage en berging”, aldus Funda. “De woning heeft een gecombineerde bestemming, gelegen in de dorpskern van Bavel. De woning beschikt onder meer over een multifunctionele ruimte, woon-/eetkeuken, opkamer en tuinkamer met zicht op de fraai aangelegde achtertuin. De woning is gunstig gelegen ten opzichte van winkels in Bavel of ‘De Burcht’, sportgelegenheden, scholen en de diverse in- en uitvalswegen.”