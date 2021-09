Bredanaars Noortje Haegens en Iris van der Meule laten bijzonder werk zien in expositie ‘Van Hier & Verder’

BREDA - Brabant barst van het talent en dat mag gezien worden. Daarom presenteert Kunstloc Brabant vanaf 16 september diverse veelbelovende makers tijdens een expositie in de LocHal in Tilburg. In ‘Van Hier & Verder’ laten ook de Bredase Noortje Haegens en Iris van der Meulen hun bijzondere werk zien.

Van kunstenaars die al internationaal aan de weg timmeren tot anderen die pas aan het begin van hun loopbaan staan en van beeldende kunst tot muziek en theater. Diverse veelbelovende makers uit TalentHub Brabant zijn tussen 16 september en 14 november te zien in de expositie Van Hier & Verder in de LocHal in Tilburg, waaronder twee Bredanaars.

Noortje Haegens

Beeldend kunstenaar Noortje Haegens heeft toen Nederland op 15 maart 2020 vanwege het coronavirus op slot ging haar camera gepakt. Ze besloot gedurende de quarantaineperiode elke dag de zonsondergang vanuit haar raam in het trappenhuis te fotograferen. De beeldend kunstenaar neemt de kijker mee naar haar raam en laat hen in een onrustige en bijzondere tijd naar de geruststellende hemel kijken. De luchten zijn speels in haar bewegelijkheid, meedogenloos realistisch en ruimtelijk ongrijpbaar. Door de aanwezigheid van de muur en het raam worden we eraan herinnerd dat we opgesloten zijn. Tegelijkertijd bieden de prachtige zonsondergangen ons troost en een perspectief op de toekomst.

Iris van der Meule

De tweede Bredanaar die haar werk mag laten zien tijdens de expositie is Iris van der Meule. Deze digital artist maakte een interactieve virtual-reality ervaring, waarin de noodlottige gebeurtenissen en emotionele nasleep van rampvlucht MH17 een digitale plek krijgen. “Wat als een zonnige zomerdag begon, eindigde op 17 juli 2014 inktzwart, toen een in Amsterdam opgestegen passagiersvliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Deze interactieve virtual reality-ervaring is een poëtische visualisatie van elementen en emoties rondom deze aangrijpende gebeurtenis, zoals de rouw en het verlies gevoeld door de nabestaanden, maar óók de uiteindelijke acceptatie”, aldus het persbericht. Een bijzondere installatie, die in 2020 genomineerd werd voor een Gouden Kalf. Met de installatie wil Iris van der Meule met virtual reality als medium haar fascinatie voor sociaal-maatschappelijk relevante thema’s uiten.

TalentHub Brabant

In Brabant wordt op een unieke manier samengewerkt aan de ontwikkeling van creatief toptalent. Alle kunstenaars in de expositie zijn verbonden aan een van de zeven ‘talenthubs’ van het programma TalentHub Brabant van de provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant. Binnen TalentHub Brabant werken presentatie-instellingen, podia, festivals en andere ondersteunende instellingen samen met meer dan honderd Brabantse talenten. Zo bouwen ze gezamenlijk aan een goed klimaat voor jonge veelbelovende makers in Brabant.

Talent Talks

Op 30 september en 14 oktober geven drie makers in een interview setting een kijkje in de keuken van hun maakproces. Aan de hand van eigen gekozen fragmenten komen we erachter wat de makers inspireert en hoe hun werkproces verloopt. Onder andere zangeres Alyssa Bottse, beter bekend onder artiestennaam Abee schuift aan. De Talent Talks avonden zijn een concept van en een samenwerking met Pop Up Cinema uit Tilburg.