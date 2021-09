Digital-detox pilot moet jongeren in openbare ruimte los krijgen van telefoon: ‘Verbreed je horizon en opent je blik’

BREDA - Ontdekken hoe jongeren buiten weer los kunnen komen van hun telefoons. Dat is het doel van een unieke digital-detox pilot die binnenkort van start gaat in de binnenstad. De gemeente ontvangt 30.000 euro subsidie voor het initiatief vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt vanuit haar actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, in samenwerking met Nationale omgevingsvisie (NOVI), 30.000 euro subsidie beschikbaar voor een unieke digital-detox pilot in de Bredase binnenstad. Het doel van de pilot is om te ontdekken hoe jongeren buiten weer los kunnen komen van hun telefoons, zodat er onverwachte ontmoetingen en gesprekken kunnen ontstaan. Bredanaars moeten zich bewust worden van hun digitale gedrag en hun telefoongebruik in de digitale ruimte. “In Breda gaan we voor digitalisering, vanuit het perspectief dat digitalisering waarde toe moet voegen aan ons leven. Als tegenhanger van de digitale drukte van alledag hebben we dus ook aandacht voor digitale detox”, legt Daan Quaars, wethouder digitalisering, uit. “Want hoe waardevol is het om soms bewust uit te tunen en met iemand een spontaan praatje te maken in het park. Iemand die je digitaal nooit zou ontmoeten in jouw algoritme bubbel van gelijkgestemden. Dat verbreed je horizon, opent je blik en draagt bij aan begrip voor elkaar.”

Tijdens de coronacrisis heeft de openbare ruimte nog meer betekenis gekregen voor inwoners van de stad. “De ontwikkeling van bewuste interventies om in die publieke ruimte (digitaal) te ontkoppelen vormt voor ontwerpers een spannende uitdaging. En levert inzichten op over hoe we in de toekomst de openbare ruimte kunnen ontwerpen”, aldus Dennis Elbers van Graphic Matters. Volgens Jan Belon van Afdeling Buitengewone Zaken geeft het een sterk signaal af dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidie verstrekt voor het initiatief. “Dit laat zien dat er binnen ontwikkeling van de NOVI ruimte is voor een nieuw perspectief gericht op experiment en participatie.”

De pilot, die een samenwerking is tussen Graphic Matters, het Rotterdamse social design bureau Afdeling Buitengewone Zaken en de Gemeente Breda, bestaat uit drie fasen. De eerste fase gaat nog deze maand van start en bestaat uit het ophalen van inzichten bij jongeren. “Wat is onthaasting? Wat betekent ontmoeting voor jou? Hoe ervaar je een digitale detox? Waar liggen aanknopingspunten in de publieke ruimte?” De volgende fase, die van oktober tot en met december loopt, gaat Afdeling Buitengewone Zaken in een ‘Conversation Piece’ (fysiek object in de openbare ruimte) in gesprek met jongeren en bewoners. Dit doen ze samen met ambtenaren en beleidsmakers zodat zij uit eerste hand ervaringen op doen. In de derde fase van januari tot mei worden verschillende concepten ontewikkeld die als experiment ingezet worden om de digitale balans in de binnenstad aan te pakken.