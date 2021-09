‘Brand’ in Bredase parkeergarage blijkt broodje dat te lang in de oven ligt

BREDA - De brandweer en politie zijn maandagavond uitgerukt naar parkeergarage het Turfschip vanwege een brandmelding. Het bleek echter loos alarm. De oorzaak was een broodje in een oven.

De brandmelding kwam maandagavond rond 22.00 uur binnen. De melding kwam vanuit parkeergarage het Turfschip aan het Chasséveld. Zowel brandweer en politie gingen ter plaatse.

Ter plaatse bleek het te gaan om loos alarm. De oorzaak van de melding was geen brand, maar een broodje in een oven. Een medewerker had het broodje per ongeluk te lang in de oven laten liggen, waardoor de brandmelders af waren gegaan.