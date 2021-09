Bavel maakt zich op voor 10-jarig jubileum van fietsspektakel

BAVEL - Op zondag 26 september viert Bavel Fietst Om haar 10-jarig jubileum. Op het programma staan de jubileumedities van de MTB Veldtoertocht, de KidsClinic en een nieuw gravel-event, de GravHel van Bavel. De online inschrijving op de site bavelfietst.nl is begonnen op 5 september, met een maximum van 1.140 deelnemers.

Ondanks de extra maatregelen en het gelimiteerde aantal deelnemers wordt het 10-jarig jubileum op grootse wijze gevierd én gefietst. Zo staan er voor de jubileumeditie van de MTB Veldtoertocht weer 3 routes – van 30, 45 en 60km - gepland. Natuurlijk met de bekende hoogtepunten van de afgelopen jaren, zoals de unieke beklimming van de Bavelse Berg en spectaculaire passages door kassen, bedrijven en over boerenerven. Maar ook nieuwe onontdekte tracks in de achtertuin van Bavel.

Avontuurlijke GravHel van Bavel

Naast de jaarlijkse MTB Veldtoertocht organiseert Bavel Fietst Om dit jaar weer een van de meest avontuurlijke fietstochten van West-Brabant: Een gravelcrossover waarin avontuurlijke racefietsers, veldrijders en gravellaars elkaar tegenkomen op uitdagende stroken. Van kinderkopjes, klinkers en kasseien tot zand, grind en gravel. Afstanden voor de GravHel van Bavel zijn 60, 90 en voor de die-hards zelfs 120km. Ongeveer 30 tot 40 procent van de route is onverhard, dus wat dikkere banden (vanaf 28mm) zijn geen overbodige luxe tijdens de GravHel van Bavel. En ook dit jaar gaat de KidsClinic door. Kinderen krijgen een leuke, mooie en sportieve clinic, om ze bekend met de beginselen van het mountainbiken.

De opzet met online voorinschrijving is hetzelfde als afgelopen jaar. Toen heeft de organisatie Bavel Fietst Om laten zien dat ook in deze tijd een succesvol, gezellig en vooral veilig evenement op anderhalve meter kan worden georganiseerd. Dit betekent wel dat maximaal 1.140 fietsers kunnen deelnemen en er uitsluitend gewerkt wordt met online inschrijving.

Na 10 jaar fietst Bavel nog steeds om voor Villa Joep, waar het ooit mee is begonnen. Maar inmiddels is het event zo gegroeid dat er ruimte is om meer goeds voor elkaar te fietsen. Tijdens deze jubileumeditie gaat een deel van de opbrengst naar de inrichting van de nieuwe speelplaats van het Talentencentrum in Bavel.