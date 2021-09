Lucy start een nieuw concept in de Foodhall: ‘Eten dat goed is voor lichaam én hersenen’

BREDA - Sinds kort vind je in de Bredase Foodhall het nieuwe Servelle. Dat is een concept opgezet door Lucy Brandt. Zij is student Social Innovation en startte in de Foodhall haar eigen keuken waarin eten dat goed is voor lichaam en hersenen centraal staat. “Ik wil mijn gasten bewust maken van de invloed van voeding, zodat ze het kunnen gebruiken als een middel om hun dagelijkse geluk te vergroten”, legt ze uit.

“Velen van ons zien voedsel als een eerste levensbehoefte; als een manier om ons lichaam te voeden om energie te geven”, legt Lucy uit. “Maar ze denken er zelden aan dat het een essentieel element is dat onze dagelijkse stemming beïnvloedt. Ik wil mijn gasten bewust maken van de invloed van voeding, zodat ze het kunnen gebruiken als een middel om hun dagelijkse geluk te vergroten. Vooral in deze moeilijke tijden geloof ik dat positiviteit ons goed kan doen.’’

Lucy gaat dat doen met Servelle: Een nieuwe pop-up keuken in de Foodhall. In samenwerking met BANK15 Brandstof zal Lucy gedurende een periode van 6 maanden haar gerechten serveren binnen de Bredase Foodhall. Daar wil ze de passie die ze heeft voor de invloed die voeding op een mens kan hebben overbrengen op andere Bredanaars. “Ik wil mensen informeren over de invloed die bepaalde voeding op de hersenen en het lichaam heeft: Het snelgroeiende veld van de voedingspsychiatrie ontdekt dat er veel verbanden zijn tussen wat we eten en de bacteriën die in onze darmen leven. Deze beïnvloeden ons lichaam, onze geest, hoe we ons voelen en zelfs, hoe we ons gedragen.” Bij Servelle kunnen Bredanaars veganistisch & vegetarisch gerechten proeven en tegelijkertijd de gezondheidsvoordelen ervan ontdekken.

Positieve kijk

Lucy werkt op een duurzame manier. Ze gebruikt zelfgemaakte, tweedehands, herbruikbare en weinig afval bevattende artikelen. Daarnaast gebruikt ze, waar mogelijk, ingrediënten die lokaal zijn ingekocht en in het seizoen zijn. Op deze manier helpt Servelle lokale boeren, en vermijd het gebruik van ingrediënten die bijdragen aan overmatige vervuiling.

Verder is het vooral plezier wat voorop staat. “Ik zie voeding als een wereld vol creativiteit en verbeelding, die onze rechterhersenhelft prikkelt. Eten brengt mensen samen en is een gedeeld moment, weg van de dagelijkse drukte. De vreugde die het brengt geeft mij energie om deze interesse uit te breiden tot wat Servelle vandaag is.’’