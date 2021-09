Gratis een avocado of appel meepakken? Het kan bij dit bushokje

BREDA – Gratis avocado’s, snoeptomaatjes, appels en peren: iedereen mag vanaf woensdagochtend iets meenemen bij de bushalte aan de Karnemelkstraat. s’ Werelds gezondste bushokje is daar in hartje Breda geopend. Het bushokje in het centrum is gevuld met groenten en fruit om door iedereen meegenomen te worden met als doel om Bredanaars aan te sporen meer gezonde eetkeuzes te maken.

Het bushokje is onderdeel van de campagne Geef Kleur Door uit initiatief van Nationaal Actieplan Groenten en Fruit en Campagnebureau Food Cabinet in samenwerking met diverse partners. Door heel Breda staan posters verspreid met als doel de groente en fruit consumptie te stimuleren. Nederlanders zouden niet aan de aanbevolen 250 gram groenten en 200 gram fruit komen.

Verleiding met fruit

Anne Marie Borgdorff, een van de initiatiefnemers: ‘’2021 is door de VN uitgeroepen tot International Year of Fruits and Vegetables. Wij hebben daarop geparticipeerd door deze campagne in het leven te roepen waarbij we groente en fruit doorgeven in heel Nederland.’’ Dit is één van de vele acties die ze hebben georganiseerd. ‘’We willen laten zien dat het heel gemakkelijk is om mensen te verleiden. We willen borden met fruit in plaats van reclames met ijsjes. Doordat het in je straatbeeld komt, ben je eerder geneigd om voor de gezondere keuze te gaan.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Regio van het fruit

Het gekozen bushokje staat pal voor de McDonalds. Wethouder Paul de Beer (D66) en Miriam Haagh (PvdA) knipten woensdag samen het lint door. ‘’Ik ben trots op het initiatief midden in de bruisende stad,’’ begint Haagh. ‘’Door deze locatie hopen we dat mensen de verleiding van de fastfoodketen kunnen weerstaan. Door gezonde alternatieven aan te bieden kunnen we hopelijk overgewicht voorkomen.’’ De Beer voegt daar aan toe dat het aansluit bij de Bredase filosofie: ‘’We zijn een regio van het fruit. We moeten de stedeling daar kennis mee laten maken door Bredanaars op deze manier te triggeren.’’

Het bushokje wordt onderhouden door de studenten van Curio Hotelschool. Zij vullen het fruit de hele week bij en staan klaar om er uitleg bij te geven. ‘’Het mbo luistert altijd goed naar wat er speelt in de maatschappij,’’ zegt bestuursvoorzitter van Curio Rob Neutelings. ‘’Wij proberen daar de verbinding mee te zoeken in de stad.’’ Het is lastig om mensen aan te sporen om gezond te eten. ‘’Maar door ze de uitleg te geven kunnen we al veel voor elkaar krijgen. Dat begint al door daar op jonge leeftijd op te focussen. Door studenten nu te inspireren goede voeding te eten kunnen we ze hopelijk stimuleren om dat op latere leeftijd te blijven doen. Het is een slimme zet om het bushokje voor de McDonalds te plaatsen, want daardoor maak je het contrast extra scherp.’’

Het bushokje biedt voor elk wat wils en zal tot en met 22 september gevuld zijn met fruit.