Voetganger (63) zwaargewond op Claudius Prinsenlaan, bestuurder aangehouden

BREDA - Een voetganger is vanochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Claudius Prinsenlaan. Een traumahelikopter is geland op het Chasséveld en de weg is deels afgezet. De politie laat weten dat het slachtoffer een 63-jarige man uit Rucphen is. De bestuurder is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend rond 08.00 uur. Een voetganger raakte zwaargewond bij een aanrijding met een auto ter hoogte van het Chassé theater. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk vond het ongeval plaats op het zebrapad. De voorruit van de betrokken auto, een zwarte Peugeot, is zwaar beschadigd.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen en landde op het Chasséveld. De weg is door handhaving in beide richtingen afgezet. Het verkeer wordt omgeleid.

Het slachtoffer is een 63-jarige man uit Rucphen. De bestuurder van de betrokken auto is aangehouden, laat de politie weten.

De politie doet onderzoek en getuigen worden verhoord.