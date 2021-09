Bert Duijndam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

BREDA - Bert Duijndam is vandaag verrast door de burgemeester van Alphen aan de Rijn. De Bredanaar werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Duijndam ontvangt zijn lintje tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van Stichting SERN (Security Expert Register Nederland).

In de jaren ‘80-’90 bedacht de compagnon van Duijndam, de heer Ackx, een methodiek om beveiliging aantoonbaar op orde te hebben en de werking van de beveiliging te auditten. Deze methodiek heeft Ackx op persoonlijke titel doorontwikkeld als De Haagsche Methodiek (DHM) in security management. In 1995 is Duijndam samen met Ackx (op dezelfde datum/tijdstip ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) gestart met het ontwikkelen van een HBO-opleiding gebaseerd op deze DHM voor de Haagse Hogeschool ten behoeve van studenten van Facility Management.

Direct bij de start van de opleiding DHM bestond de behoefte aan een onafhankelijk keurmerk voor security experts. Als antwoord hierop hebben Duijndam en Ackx stichting SERN opgericht.