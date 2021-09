Jochem haalde 1550 euro op voor de Aarde en is nu de jongste Held van Breda

BREDA - Breda is een nieuwe held rijker: Sinds zondag 19 september is Jochem Musters de jongste Held van Breda ooit. De fanatieke Bredanaar zette zich in voor het voortbestaan van reptielenhuis De Aarde en zamelde eigenhandig ruim 1500 euro via de verkoop van kikkersleutelhangers.

De Bredase Jochem is misschien wel één van de grootste fans van Reptielenhuis de Aarde. Het liefste is er hij iedere week wel te vinden. Het is voor de 10-jarige, die een vorm van autisme heeft, één van de weinige plekken waar hij tot rust kan komen. “Ik vind het daar heel fijn”, vertelt hij zelf.

Jochem schrok dan ook toen het nieuws naar buiten kwam dat Reptielenhuis de Aarde het door corona financieel lastig kreeg. Dat het reptielenhuis failliet zou gaan, mag van Jochem absoluut niet gebeuren. “Jochem wilde meteen in actie komen”, vertelt zijn moeder Kristel. “We zijn toen samen na gaan denken over een manier om dat te doen. Jochem had natuurlijk ook gewoon kunnen gaan collecteren of lege flessen kunnen gaan inzamelen, maar dat wilde hij niet. Hij wilde perse dat mensen er ook iets voor terug zouden krijgen. Toen kwamen we op het idee van de spulletjes met kikkers erop. Die bestelden we online voor een klein prijsje, en kon Jochem verkopen voor 5 euro per stuk.”

In totaal haalde Jochem op die manier maar liefst 1550 euro op voor het Bredase reptielenhuis. “Hij moest daarbij zijn angst om met onbekenden te praten overwinnen”, aldus de Helden van Breda. Precies dát maakt hem tot een held – en nog wel de jongste in Breda die zo’n diploma heeft.” Jochem is daar apetrots op, net als op de prachtige foto’s die zondag voor de gelegenheid dankzij IDEKI werden gemaakt.