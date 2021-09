Ik Ben Hier, een theatervoorstelling met de stad Breda als podium



BREDA - In de weekenden van 1 en 8 oktober speelt Zout de interactieve theatervoorstelling Ik Ben Hier. Het decor: de stad Breda. Tijdens een wandeling van Nieuwe Veste naar Electron vertellen zes voormalig vluchtelingen die nu in Breda wonen hun verhaal.

Het idee van de show is dan ook om openhartige en echte verhalen te brengen, verteld door voormalig vluchtelingen.

Verhalen over vluchtelingen in de media lijken soms abstract en ver weg. Onder artistieke leiding van Letizia Rompelberg maakt Stichting Zout met het theaterproject ‘Ik Ben Hier’ deze verhalen concreet voor mensen zonder migratie achtergrond. De spelers zijn geen acteurs, maar ervaringsdeskundigen die hun eigen verhaal vertellen in een artistieke context. Dit zorgt niet alleen bij het publiek voor een intieme en pure beleving, Zout geeft hiermee tevens de spelers de mogelijkheid hun eigen verhaal aan een groter publiek te vertellen.

De voorstelling Ik Ben Hier is tot stand gekomen in samenwerking met Nieuwe Veste en Taalhuis Breda, en wordt mede mogelijk gemaakt door VSB fonds, ZOZ fonds, Gemeente Breda en Kunstloc. Tickets voor Ik Ben Hier zijn hier verkrijgbaar