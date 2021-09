Slachtoffer dodelijk ongeval Westerparklaan is 75-jarige vrouw

BREDA - De vrouw die dinsdag om het leven kwam bij een aanrijding op de Westerparklaan is een 75-jarige vrouw uit Etten-Leur. Dat heeft de politie bekend gemaakt. . De bestuurder van de auto is aangehouden.

Rond 12.00 uur ontving de politie een melding van een aanrijding tussen een auto en fietser. De auto reed over de Westerparklaan in de richting van de Ettensebaan. De fietsster reed over de Weerschijnvlinder. Op de kruising met de Westerparklaan kwamen zij met elkaar in aanrijding.

Omstanders zijn meteen begonnen met eerste hulp verlenen aan het slachtoffer. Ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Dit mocht helaas niet baten. De vrouw is ter plaatse overleden.

De 32-jarige bestuurder van de auto is aangehouden voor verhoor. De toedracht van het ongeval wordt verder onderzocht.