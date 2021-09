Bredase jongen (16) ontvoerd en gewond teruggevonden in het water

BREDA – Een zestienjarige jongen is gisterenavond ontvoerd in Breda. Nadat de jongen rond 19.00 uur een supermarkt aan de Kesterenlaan bezocht werd hij, nadat hij in een auto stapte, tegen zijn wil in meegenomen. Later werd hij gewond teruggevonden in het water in Hoek van Holland.

Nadat de jongen rond 19.00 uur een supermarkt aan de Kesterenlaan heeft bezocht, stapt hij in een auto en wordt tegen zijn wil in meegenomen. De jongen uit Breda verklaarde dat hij ook op een industrieterrein in de buurt is geweest. Uit onderzoek is gebleken dat dit vermoedelijk de Nikkelstraat is geweest.

Rond 21.15 uur ontvangt de meldkamer in Rotterdam een melding dat er een gewonde jongen in het water bij de Waterweg bij Hoek van Holland is aangetroffen. Dit blijkt om dezelfde jongen te gaan. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. In deze zaak is een 21-jarige verdachte aangehouden, zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

De jongen is volgens de politie in een zwarte Volkswagen Golf meegenomen. Mocht je iets hebben gezien, dan kun je bellen naar 0900-8844 of een melding maken via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.