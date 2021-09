Experience Gezond 100!: Samen tegen eenzaamheid

BREDA - Voor de derde keer organiseren zorgorganisaties, onderwijs, ondernemers en de Gemeente Breda een Experience Gezond 100! Circa 100 scholieren en studenten van verschillende opleidingsinstellingen gaan in gemixte groepen aan de slag met het thema ‘Samen tegen eenzaamheid en isolement’.

Bij het Newmancollege wordt komende maandag om 09:00 uur het startsein gegeven van Experience Gezond 100!.Circa 100 scholieren en studenten van verschillende opleidingsinstellingen gaan in gemixte groepen aan de slag met het thema ‘Samen tegen eenzaamheid en isolement’.

Verschillende organisaties pitchen hun concrete vraag aan de leerlingen en studenten waarmee zij aan de slag gaan. In december krijgen de resultaten een podium.

Doel van deze Experience is studenten en scholieren samen te laten nadenken over innovatieve en praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. ‘’Jonge mensen hebben vaak een heel andere kijk op zaken’’, zegt wethouder Miriam Haagh. ‘’Door deze ‘fresh brains’ te vragen na te denken over uitdagingen van de stad hopen we op nieuwe ideeën.’’





Eenzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat de emotionele eenzaamheid van de hele bevolking in de afgelopen jaren is toegenomen (van 18 procent naar 25 procent, onderzoek Universiteit Tilburg 2020). Voor jongeren en 75+ is dit percentage zelfs fors hoger. Daarom startte de Gemeente Breda samen met partners in de stad de campagne +EEN. Via de campagne wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid en worden tips gegeven hoe hiermee om te gaan. +EEN is onderdeel van één van de vraagstukken waaruit de groepen kunnen kiezen.

Deelnemers en partners

De bijna 100 leerlingen en studenten die dit jaar deelnemen aan de Experience ‘Gezond 100!’ komen van Newmancollege (mavo en havo), Curio (Vmbo en MBO verpleegkunde BOL), Graaf Engelbrecht (VO) en Avans Hogeschool (HBO).

De zorgpartners Amphia, Zorg- en welzijnsorganisatie Surplus, Zorgorganisatie Thebe, GGD West-Brabant en daarnaast de gemeente brengen ieder een thema in.



Ervaringen

Er is veel animo onder de scholen en opleidingen om deel te nemen aan de Experience. Dit jaar meldden zich 2 nieuwe scholen aan. Wat vooral aanspreekt zijn nieuwe manieren om samen te werken. Dat gebeurt in gemixte groepen van verschillende onderwijsniveaus.

Vorig jaar was een bijzonder jaar omdat de groepen elkaar niet fysiek en op diverse locaties, maar alleen online konden ontmoeten. Dat heeft effect gehad op de interactie met elkaar en met de partners. Dit jaar zijn de groepen welkom op locaties van de zorgorganisaties om nader kennis te maken met de praktijk. Als dit door COVID-19 niet mogelijk is, worden de studenten op een andere manier in contact gebracht met zorgverleners, specialisten en andere zorgprofessionals.

De vraag van de zorgorganisaties sluit aan op een lopend initiatief of project. Daardoor worden de jongeren heel concreet ingezet om deze projecten te verdiepen en verder te helpen.