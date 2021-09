Vrouw gewond in gezicht na aanrijding door stadsbus Dr. Struyckenstraat

BREDA - Een vrouw is maandagmiddag aangereden door een stadsbus. Dat gebeurde aan de Dr. Struyckenstraat. Een traumahelikopter werd opgeroepen.

Het ongeval gebeurde rond 12.00 uur. Een vrouw werd op de Dr. Struyckenstraat aangereden door een stadsbus. De vrouw raakte gewond en had onder andere zichtbare verwondingen aan haar gezicht. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De traumahelikopter was uiteindelijk niet nodig en kon worden afgemeld. Hoe het precies gaat met de vrouw, is niet duidelijk. De politie sloot de straat af er verricht onderzoek. Wie er geen voorrang verleende is niet bekend.