Krijgt Breda een DJ-experience in de binnenstad?

BREDA - Heb jij er altijd al van gedroomd om als DJ voor een groot publiek te mogen spelen? Dan kan die droom binnenkort misschien wel werkelijkheid worden. Aan de Ginnekenstraat wil het bedrijf ONSTAGE in mei 2022 een heuse DJ-experience openen. Dat wordt een bezoekersattractie waarbij je de mogelijkheid krijgt om in de huid van een DJ te kruipen. Vandaag om 12.00 uur start de crowdfundingsactie die nodig is om de experience te realiseren.

Wie door de Ginnekenstraat loopt, komt vooral winkels tegen. Clubs of feestjes zal je er niet snel vinden. Maar als het aan ONSTAGE ligt, komt daar verandering in. Zij willen in de winkelstraat een DJ-experience van 350 m2 openen waar je wordt ondergedompeld in de wereld van dance.

In de ONSTAGE Experience waan je je backstage in de coulissen van een enorm dancefestival, legt oprichter William Watts uit. “In een uur tijd worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van dance en gaan ze zelf aan de slag met het maken van hun eigen show. Je maakt persfoto’s en je eigen logo en je zorgt voor de graphics en special effects. Alles met als einddoel je eigen show.” Watts heeft niet voor niets Breda gekozen als locatie voor de nieuwe doorloop-attractie. “We willen Breda internationaal op de kaart zetten als de bakermat van dance en DJ’s, door middel van Bredanaars het zelf te laten beleven. Breda is immers de DJ capital of the world.”

Het is voor Watts moeilijk om de DJ experience ergens mee te vergelijken. “Het concept is echt uniek. Je kan wel bepaalde elementen herkennen in bijvoorbeeld het NEMO Science Museum qua interactiviteit, hosts die je aan de hand meenemen zoals bij Doloris Meta Maze en indrukwekkende, audiovisuele technieken die je ook bij GLOW Eindhoven ziet.”

Crowdfundingsactie

Met behulp van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant is er al een deel van de financiering rond. Het overige deel wil ONSTAGE bij elkaar halen door middel van een crowdfundingsactie. Vandaag om 12.00 uur s’ middags gaat deze actie live. ONSTAGE roept Bredanaars op om in hun concept te investeren. De initiatiefnemers hopen op deze manier 100.000 euro tot 200.000 euro op te halen.

ONSTAGE verwacht in mei 2022 te openen aan de Ginnekenstraat en jaarlijks 45.000 bezoekers te verwelkomen. “Waar we ons in het eerste jaar richten tot Brabantse inwoners en de binnenlandse toerist, gaan we vanaf 2023 actief inzetten op internationale bezoekers. We willen tevens bij jonge bezoekers de vonk overbrengen hoe gaaf het is om in de entertainment of creatieve sector actief te zijn.”