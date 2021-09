Brabant Bokaal voor Bredanaar Jacques Rovers

BREDA / DEN BOSCH - Jacques Rovers heeft van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant de Brabant Bokaal 2021 gekregen. De onderscheiding wordt sinds 2008 jaarlijks toegekend aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor cultuur en natuur in de provincie.

In totaal zijn er drie Brabanders onderscheiden. Naast Rovers zijn dat Liebeth Schreider en Jan van Eijk Bredanaar Jacques Rovers ontvangt de Brabant Bokaal voor zijn grote bijdrage aan het in kaart brengen van de ontwikkeling van de flora en vegetatie in de regio West-Brabant en zijn inspirerende overdracht van deze kennis. Liesbeth Schreuder (Waalre) krijgt de onderscheiding voor haar grote, gepassioneerde inzet voor de beeldende kunst in Eindhoven en omgeving. Jan van Eijck (Goirle) wordt geëerd voor zijn jarenlange verdiensten voor en vele publicaties over de historie en het cultureel erfgoed van Brabant, en Goirle in het bijzonder.

Uitreiking

Op maandag 6 december reikt Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de Brabant Bokalen 2021 uit. Dan worden ook de Brabant Bokalen van 2020 overhandigd aan Pieter van den Broek, Ineke Strouken en Tony Vaessen. Vanwege de coronamaatregelen was de bokaaluitreiking van vorig jaar uitgesteld tot een later moment.

Brabant Bokaal en Brabantse Hoeders

De Brabant Bokaal is sinds 2008 een eerbetoon aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks worden maximaal drie personen met de Brabant Bokaal onderscheiden. De bokaal en de bijpassende draagspeld zijn ontworpen en gemaakt door de Brabantse kunstenaar Eelco Veenman.De ontvangers van de Brabant Bokaal hebben zich verenigd in Stichting De Brabantse Hoeders. De hoeders kiezen jaarlijks in samenspraak met het Cultuurfonds een nieuw cultureel en Brabant-breed project. Iedereen kan kandidaten voor de Brabant Bokaal voordragen via dit formulier.