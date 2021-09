OM eist hogere straf voor roekeloze taxichauffeur die Sten (28) doodreed

BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist tegen de 24-jarige man uit Oosterhout die in mei 2019 de 28-jarige Sten doodreed. Ook wil het OM dat de verdachte vier jaar niet auto mag rijden. Eerder kreeg de verdachte alleen een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod voor drie jaar.

De verdachte reed in zijn hoedanigheid als taxichauffeur in een Mercedes. Op een 50 km-weg, de Westerparklaan, reed hij volgens het OM met die auto tussen de 100 en 115 kilometer per uur, terwijl hij ondertussen met de telefoon en de navigatie bezig was. Onder die omstandigheden reed hij door rood. Daarbij raakte hij de door groen fietsende Sten.

Roekeloos

De rechtbank in Breda veroordeelde de man tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Ook vond de rechtbank dat hij drie jaar lang niet in een auto mag rijden, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het OM vindt dat in deze zaak sprake is van roekeloos rijgedrag, waarvoor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou moeten worden opgelegd. Daarom ging de officier van justitie in hoger beroep.

De aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), vindt dat de bestuurder zich buitengewoon onvoorzichtig heeft gedragen. Daarbij heeft hij zeer ernstig gevaar veroorzaakt en onaanvaardbare risico’s genomen, zegt de AG: “De verdachte heeft geen enkel oog gehad voor de verkeersveiligheid en heeft alleen aan zichzelf gedacht. Het kan niet anders dan dat verdachte dit bij volle bewustzijn heeft gedaan.”

Strafverzwarend

Ook vindt de AG dat van een taxichauffeur professioneel rijgedrag mag worden verwacht. Daarvan was hier absoluut geen sprake en werkt in haar ogen strafverzwarend. “Het is een beroep waar je zorg draagt voor het vervoer - en dus het algemeen welzijn - van personen en een voorbeeldfunctie hebt voor de verkeersveiligheid.”

De verdachte was onbekend bij justitie en politie. Normaal gesproken houdt het OM daar rekening mee. Maar in dit geval wil de AG dat niet doen. “Uit zijn eerste verklaringen bij de politie valt nog enige vorm van spijt te destilleren. In zijn latere verklaringen stelt hij deze verklaringen bij en ontkent hij dat hij zo hard heeft gereden. Ook heeft hij nog het lef om te zeggen dat hij door groen reed. Dit getuigt niet van enige vorm van berouw of verantwoordelijkheid.”

De nabestaanden van Sten moeten voor altijd verder met wat er is gebeurd. “Zij hebben levenslang”, zegt de AG. “Maar welke straf ik ook eis, niets maakt dat Sten weer tot leven komt. Niets zal ook maar enige vorm van genoegdoening op kunnen leveren.”

Het gerechtshof in Den Bosch doet over twee weken uitspraak.