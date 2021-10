De Luisterlijn probeert Bredase reizigers met elkaar in contact te laten komen

BREDA - Zit jij veel op je telefoon in het openbaar vervoer? Dan ben je zeker niet de enige. In de trein of op het station komen veel mensen dagelijks samen, maar er wordt amper contact gelegd. En daar probeert De Luisterlijn nu verandering in te brengen. Met de landelijke campagne ‘De kunst van het luisteren’ willen ze ervoor zorgen dat mensen weer naar elkaar gaan luisteren. Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid, een goed moment om een initiatief als deze te starten. Op 4 oktober kunnen mensen ‘De kunst van het luisteren’ ervaren op Station Breda.

Wie denkt dat je luistert met alleen je oren, heeft het mis. “Luisteren lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch komt hier meer bij kijken. Het is goed om bewust te zijn hoe je luistert, want luisteren is meer dan alleen maar zwijgend toehoren”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. “Mensen voelen zich vaak niet gehoord. Hierdoor kunnen onbegrip, vooroordelen, maar ook eenzaamheid het gevolg zijn.”

De luisterlijn wil daar verandering in brengen. Samen met NS en ProRail gaan zij de samenwerking aan, waarbij mensen hun luistervaardigheid kunnen testen en er meer over kunnen leren. Ans Rietstra, COO ProRail: ”Op het station en in de trein komen dagelijks veel verschillende mensen samen. Het zijn bij uitstek plekken waar je nieuwe en andere mensen tegenkomt. In de Week tegen de Eenzaamheid willen NS en wij samen met de Luisterlijn zorgen voor meer verbinding.” Eelco van Asch, lid Raad van Bestuur NS, vult aan: “Het afgelopen jaar heeft iedereen gemerkt hoe belangrijk echt contact is. Als al onze reizigers wat vaker iemand aanspreken en echt het verhaal van iemand horen, kunnen we het verschil maken in de strijd tegen eenzaamheid.”

De Luisterlijn

De vrijwilligers van De Luisterlijnstaan dag en nacht voor mensen klaar die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, chattend of bellend kun je contact opnemen met de deskundige gesprekspartners die je een anoniem luisterend oor bieden.