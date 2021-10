Brouwerij Frontaal lanceert adventskalender vol bier: ‘24 verschillende bieren in 24 dagen’

BREDA - Bij een adventskalender denken de meeste mensen gelijk aan iedere dag in december een stukje chocolade, maar bij Brouwerij Frontaal doen ze het net even anders. De brouwerij verkoopt sinds kort namelijk een adventskalender vol bier. “24 verschillende bieren in 24 dagen.”

De zomer is pas net voorbij en we moeten nog allemaal wennen aan het herfstweer, maar veel bedrijven zijn al weer bezig met de decembermaand. Zo ook bij brouwerij Frontaal. December is namelijk de maand van de cadeautjes, en de brouwerij komt daarom met het perfecte cadeau voor speciaalbier liefhebber: een adventskalender, waarin 24 verschillende bieren zitten voor 24 dagen. “Benieuwd naar welke bieren er in zitten? Dat blijft nog een verrassing van de kerstman.”

Wat de brouwerij wel al vertelt is dat de kalender voor 70% bestaat uit Frontaal bieren en de resterende 30% van bevriende brouwerijen afkomt, zowel nationaal als internationaal. Ook zitten er tenminste drie barrel aged (Imperial Stout) bieren in het kerst/sinterklaas cadeau. De blikjes zijn 33 of 44 centiliter. De adventskalender kost 129,95 euro en kan besteld worden via de site van Frontaal. Deze worden vervolgens tussen 15 en 28 november verstuurd. Het is niet mogelijk om extra biertjes bij te bestellen.