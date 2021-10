Dankzij windschermen en tenten kan Breda ook deze winter ‘gewoon’ naar het terras

BREDA - De Bredase horeca mag ook deze winter gebruik maken van winterterrassen. De ondernemers krijgen op die manier extra mogelijkheden om gasten ook in het najaar en in de winter op het terras te ontvangen. Vorig jaar werd van die versoepeling dankbaar gebruik gemaakt. Toen kwamen er zo’n vijftig aanvragen voor een winterterras binnen.

Ook deze herfst en een deel van de winter kunnen bezoekers van de horeca hun kopje koffie of glaasje bier op een beschut buiten-terras drinken. “De buiten-terrassen blijven belangrijk voor de horeca en daarom bestaat de wens om deze zo goed mogelijk te gebruiken. In overleg met de horeca-ondernemers is daarom besloten om tot de carnavalsperiode aanpassingen als windschermen of tenten mogelijk te maken”, legt de gemeente Breda uit.

Ondernemers die een kleine aanpassing aan hun terras willen doen, of dit voor minder dan 30 dagen laten staan, kunnen hun plan via een melding indienen. Dat betekent een korte procedure. Bij grotere objecten en voor meer dan 30 dagen verloopt de aanvraag via 2 stappen: sneltoets en daarna de omgevingsvergunning. Waarbij de gemeente zich inspant om de aanvraag binnen 2 weken af te ronden. Vorig jaar werd er dankbaar gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Toen leverde het zo’n 50 aanvragen op van horeca-ondernemers uit de binnenstad, het Ginneken, Princenhage en Prinsenbeek.

Aan de horeca wordt gevraagd de uitstraling van hun winterterras met elkaar in de straat of op het plein af te stemmen. Zo zorgen de winterterrassen voor een mooie uitstraling.