Legendejagers schrijven tweede boek: ‘Het eeuwige geheim van Wolfslaer’

BREDA - Geschiedenisfanaten opgelet! Heb je je altijd al afgevraagd hoe het zeventiende-eeuwse Breda eruit zag? Met het tweede boek van de Legendejagers schetsen Erik Franken en Rob Hopstaken een beeld van het destijdse Brabantse landschap in het historische, mysterieuze boek ‘Het eeuwige geheim van Wolfslaer’.

De op historische feiten gebaseerde roman bevat een decor wat gevormd is door de Tachtigjarige oorlog, het Twaalfjarig bestand en de stadsbrand op de Haagdijk. Het geeft een kijkje in het alledaagse leven in het Breda van de zeventiende eeuw en neemt je mee in het mysterieuze verhaal van Lucas Stas.

“De ambitieuze apotheker Lucas Stas vestigt zich met zijn gezin in de stad Breda”, aldus de schrijvers. “Het leven van Stas is een aaneensluiting van uitersten. Nog maar net in de stad belandt hij in de gevangenis. De geniale apotheker behoedt de stad van de pest en werkt zich op tot garnizoensarts. Hij verkrijgt aanzien in de stad. Meester Stas tracht onverschrokken het onmogelijke te verwezenlijken, het maken van een levenselixer!”

Uitgave



Het boek is sinds 1 oktober bestellen bij uitgeverij Boekscout. Het is leesbaar voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 12 jaar.

Legendejagers

Stichting Legendejagers zet zich in voor de Bredase historie. Ze concentreren zich op mythes, legenden, sagen en de historie van Breda. Buiten dat ze boeken uitbrengen, organiseren ze ook legendetochten en andere activiteiten, met als doel een beleving van oude verhalen te brengen. Legendejagersschrijver Rob Hopstaken en Erik Franken bundelden eerder hun krachten in de voorganger van ‘Het eeuwige geheim van Wolfslaer’ in het boek ‘Storm over de commanderij’.