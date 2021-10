Programma ‘Nachtdieren’ zoekt slapeloze Bredanaars

BREDA - Kun of wil jij s’ nachts niet slapen? Voor het programma ‘Nachtdieren’ van BNNVara duikt presentator Raven van Dorst de nacht in voor de meest bijzondere ontmoetingen. Iedere aflevering wordt gefocust op een andere stad. En binnenkort is dat Breda. Van 2 tot en met 5 november is Raven in de parel van het zuiden te vinden.

Wie zijn er nog wakker? Welke mensen kunnen niet slapen en welke mensen willen niet slapen? In deze nachtelijke ontdekkingstocht stuit Raven op hilarische en ontroerende ontmoetingen met de meest uiteenlopende personen. In iedere aflevering wordt opzoek gegaan naar de meest interessante verhalen die zich in het donker afspelen: Mensen die ziek zijn of juist geïnspireerd raken van de nacht, maar ook hobbyisten die aan nachtvissen of nachtfotografie doen. Verhalen uit alle verschillende hoeken zijn welkom, laat het productieteam weten.

Elke aflevering is een samenstelling van verhalen met als gemene deler dat de personen in kwestie in de nacht wakker zijn. Het programma laat hierin een breed spectrum aan mensen zien waarbij de focus wat betreft ontmoetingen niet altijd ligt op het uitgaanspubliek, maar juist in het vertellen van de andere verhalen van de nacht. Elke aflevering concentreert zich op een stad of bepaald gebied van Nederland. Voor het nieuwe seizoen wordt nu een aflevering gemaakt in de omgeving van Breda.

Aanmelden

Hoewel het productieteam de ontmoetingen spontaan wilt houden, zijn ze wel benieuwd naar bijzondere verhalen die zich in Breda afspelen. Ben of ken je iemand die vaak actief is in de nacht, dan kun je een mailtje sturen naar paula@wittegeit.tv.